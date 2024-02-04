В ЕП призыв не признавать выборы в России поддержали 29 депутатов из 705

В ЕП призыв не признавать выборы в России поддержали лишь 29 депутатов

Только 29 из 705 членов Европарламента поддержали призыв депутата от Эстонии Рихо Терраса не признавать результаты выборов президента России, сообщает портал эстонского телерадиовещания ERR.

«Обращение Терраса подписали депутаты от Эстонии, Болгарии, Испании, Нидерландов, Италии, Литвы, Латвии, Польши, Швеции, Румынии, Словакии, Финляндии, Дании, Чехии и Венгрии, всего 29 человек», — говорится в сообщении.

ERR также отмечает, что Террас назвал «фарсом» проведение выборов в новых регионах России, так как это «противоречит принципам демократии».

Президентские выборы пройдут в России с 15 по 17 марта. ЦИК выдала кандидатские удостоверения трем членам парламентских партий, среди которых лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков от партии «Новые люди», член КПРФ и председатель комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов.

Кроме того, в качестве кандидата был зарегистрирован действующий президент Владимир Путин, который идет на выборы как самовыдвиженец. В случае победы это будет его пятый президентский срок и третий подряд. Счет его сроков был «обнулен», когда в 2020 году приняли поправки в Конституцию. В соответствии с ними Путин получил право избираться в 2024 и 2030 годах.

Подписи в ЦИК сдали также Борис Надеждин, выдвинутый от «Гражданской инициативы», и лидер «Коммунистов России» Сергей Малинкович.