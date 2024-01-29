Путина зарегистрировали кандидатом в президенты

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Центризбирком зарегистрировал Владимира Путина в качестве кандидата на пост президента России, передает корреспондент РБК.

Из 60 тыс. подписей за выдвижение Путина, проверенных комиссией, недействительными признали 91, это 0,15% от общего числа. Всего штаб сдал 315 тыс. подписей — предельное количество, необходимое для самовыдвиженца.

Доверенными лицами Путина стали актер Сергей Безруков, джазмен Игорь Бутман, певец Shaman (Ярослав Дронов), режиссер Никита Михалков, ректор МГУ Виктор Садовничий и другие, всего 346 человек.

Выборы пройдут 15–17 марта. В случае победы это будет пятый президентский срок Путина и третий подряд. Поправками в Конституцию, принятыми в 2020 году, его сроки были «обнулены», за счет чего президент получил право переизбраться в 2024 и 2030 годах.

В выборах также примут участие лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, член КПРФ и председатель комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов, они уже получили удостоверения кандидатов.

От партии «Гражданская инициатива» выдвинут муниципальный депутат Борис Надеждин, 23 января его штаб отчитался о сборе 100 тыс. «неидеальных» подписей, необходимых для регистрации. «Мы не рассматриваем его как соперника», — сказал представитель президента Дмитрий Песков.