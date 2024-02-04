Число жертв лесных пожаров в Чили достигло 46

Число погибших из-за лесных пожаров в чилийском регионе Вальпараисо увеличилось до 46, заявил президент страны Габриэль Борич, передает Infobae.com.

«У меня есть подтверждение, что на данный момент в результате пожаров погибли 40 человек, еще шесть человек скончались в больницах из-за ожогов», — сказал он.

По словам президента, с учетом характера пожаров «число жертв трагедии наверняка возрастет в ближайшее время». Борич отметил, что огонь распространяется чрезвычайно быстро, и попросил граждан действовать четко в соответствии с указаниями экстренных служб.

3 февраля в регионе Вальпараисо в Чили был установлен режим чрезвычайной ситуации из-за масштабных лесных пожаров. Борич сообщил, что обстановка в регионе значительно осложнена высокой температурой воздуха и сильным ветром. Площадь, на которой распространился огонь, достигла 3 тыс. га, сообщает Национальная служба по предотвращению стихийных бедствий в соцсети X.

В тушении участвуют 158 спасателей и 39 пожарных машин, сообщает пожарная служба.

В двух коммунах из-за быстрого распространения огня объявили эвакуацию местных жителей. Представитель президента в Вальпараисо София Гонсалес заявила, что, по данным Минздрава, 28 человек получили ожоги.

На фоне длительной засухи в Чили периодически случаются лесные пожары. В феврале 2023 года в результате пожаров погибли 23 человека. Из-за быстрого распространения огня «за неделю сгорело больше, чем обычно за год», отметила министр внутренних дел страны Каролина Тоа. Тогда огонь уничтожил более 45 тыс. га леса. В регионах Био-Био, Ньюбле и Арауканиа вводили режим чрезвычайного положения.