 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Число жертв лесных пожаров в Чили достигло 46

В Чили из-за лесных пожаров погибли 46 человек

Число погибших из-за лесных пожаров в чилийском регионе Вальпараисо увеличилось до 46, заявил президент страны Габриэль Борич, передает Infobae.com.

«У меня есть подтверждение, что на данный момент в результате пожаров погибли 40 человек, еще шесть человек скончались в больницах из-за ожогов», — сказал он.

По словам президента, с учетом характера пожаров «число жертв трагедии наверняка возрастет в ближайшее время». Борич отметил, что огонь распространяется чрезвычайно быстро, и попросил граждан действовать четко в соответствии с указаниями экстренных служб.

3 февраля в регионе Вальпараисо в Чили был установлен режим чрезвычайной ситуации из-за масштабных лесных пожаров. Борич сообщил, что обстановка в регионе значительно осложнена высокой температурой воздуха и сильным ветром. Площадь, на которой распространился огонь, достигла 3 тыс. га, сообщает Национальная служба по предотвращению стихийных бедствий в соцсети X.

В Чили начались масштабные лесные пожары. Видео
Общество

В тушении участвуют 158 спасателей и 39 пожарных машин, сообщает пожарная служба.

В двух коммунах из-за быстрого распространения огня объявили эвакуацию местных жителей. Представитель президента в Вальпараисо София Гонсалес заявила, что, по данным Минздрава, 28 человек получили ожоги.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

На фоне длительной засухи в Чили периодически случаются лесные пожары. В феврале 2023 года в результате пожаров погибли 23 человека. Из-за быстрого распространения огня «за неделю сгорело больше, чем обычно за год», отметила министр внутренних дел страны Каролина Тоа. Тогда огонь уничтожил более 45 тыс. га леса. В регионах Био-Био, Ньюбле и Арауканиа вводили режим чрезвычайного положения.

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

ЦИК нашла ошибки в подписных листах Бориса Надеждина

Брэд Питт сыграет в последнем фильме Квентина Тарантино «Кинокритик»

СМИ узнали детали разговора Залужного и Зеленского на фоне слухов об отставке

Друг семьи Николая Дроздова рассказал о его состоянии

Мультфильм «Три Богатыря и Пуп Земли» заработал в прокате 1 млрд руб. Трейлер

7 самых популярных электромобилей в России. Фото, цены и характеристики

В SberCIB обновили оценку крупнейших компаний на российском рынке акций

Доллар – 91, евро – 99. Почему рубль начал слабеть и что будет дальше

Что изменилось в законах о недвижимости в феврале 2024 года

Apple выпустит складной iPhone. Первые подробности

Миллиардер и врач решили устроить честную олимпиаду на стероидах. Подробности
Теги
Чили лесные пожары жертвы
Материалы по теме
В Чили начались масштабные лесные пожары. Видео
Общество
В Чили из-за лесных пожаров погибли 22 человека
Общество
В Чили более 500 домов сгорели в крупном пожаре в городе Винья-дель-Мар
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 3 февраля
EUR ЦБ: 98,64 (+1,24) Инвестиции, 02 фев, 16:55 Курс доллара на 3 февраля
USD ЦБ: 90,66 (+0,43) Инвестиции, 02 фев, 16:55
Умер фантаст Кристофер Прист, по роману которого Нолан снял фильм Общество, 05:18
Число жертв лесных пожаров в Чили достигло 46 Общество, 05:14
Байден сделал первый шаг к переизбранию президентом США Политика, 04:59
Белый дом счел уловкой помощь Израилю без Украины Политика, 04:28
В ЕП призыв не признавать выборы в России поддержали лишь 29 депутатов Политика, 04:07
Захарова объяснила отъезд артистов из России словами «черт попутал» Политика, 03:38
Aydınlık узнала о плане США заставить Турцию оплатить обслуживание F-35 Политика, 03:22
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
В Ярославле отменили спектакль с участием Раппопорт и Серебрякова Политика, 03:15
Киев объяснил сбой на портале госуслуг перегрузкой из-за «Евровидения» Общество, 02:43
FAZ узнала о планах Германии и Украины заключить договор о гарантиях Политика, 02:18
Американский журналист Такер Карлсон приехал в Россию Политика, 01:47
В Палате представителей предложили выделить помощь Израилю без Украины Политика, 01:41
Во Владикавказе задержали осквернившую могилы военных женщину Политика, 01:23
Как проработать 16 лет в банке и не сгореть РБК и Газпромбанк, 00:41