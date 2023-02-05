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В Чили из-за лесных пожаров погибли 22 человека

Минимум 22 человека погибли из-за лесных пожаров в Чили

В Чили из-за лесных пожаров погибли 22 человека
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Минимум 22 человека погибли из-за лесных пожаров в центральных и южных районах Чили, сообщила министр внутренних дел страны Каролина Тоа, передает RTVE.

Больше всего погибших в регионе Био-Био (16 человек), пятеро — в Араукании, один — в Ньюбле, уточнила министр. По ее словам, количество погибших «меняется каждую минуту», поскольку ситуация «очень сложная».

Пострадали 554 человека. 16 из них находятся в критическом состоянии.

По данным МВД Чили, в результате пожаров сгорело более 45 тыс. гектаров. Активным остается 251 очаг возгорания. «За неделю сгорело больше, чем обычно за год», — сказала Тоа.

В регионах Био-Био, Ньюбле и Арауканиа объявлено чрезвычайное положение. Власти попросили помощь в борьбе с пожарами у Мексики, Аргентины, Бразилии, Уругвая и Испании. Президент Чили Габриэль Борич поблагодарил своего аргентинского коллегу Альберто Фернандеса за отправку техники и людей.

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Подземные и лесные пожары возникли в Чили на фоне засухи, которая длится уже более 13 лет, и аномальной жары.  В южных районах страны температура достигала 40 градусов. Метеорологическое управление сообщило, что жара сохранится до 8 февраля в семи из 16 регионов Чили. 

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