В Чили начались масштабные лесные пожары. Видео
В регионе Вальпараисо в Чили ввели режим чрезвычайной ситуации из-за сильных лесных пожаров, сообщил президент Габриэль Борич в соцсети X. По его словам, обстановка в регионе очень сложная из-за высокой температуры и ветра.
В тушении участвуют по меньшей мере 30 пожарных подразделений, пишет La Nacion. В двух коммунах из-за быстрого распространения огня объявили эвакуацию местных жителей.
В результате пожаров погибли десять человек, рассказала представитель президента в Вальпараисо София Гонсалес. По данным Министерства здравоохранения, ожоги получили 28 человек.
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