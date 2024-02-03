В Чили начались масштабные лесные пожары. Видео

В Чили из-за лесных пожаров погибли десять человек

Video

В регионе Вальпараисо в Чили ввели режим чрезвычайной ситуации из-за сильных лесных пожаров, сообщил президент Габриэль Борич в соцсети X. По его словам, обстановка в регионе очень сложная из-за высокой температуры и ветра.

В тушении участвуют по меньшей мере 30 пожарных подразделений, пишет La Nacion. В двух коммунах из-за быстрого распространения огня объявили эвакуацию местных жителей.

В результате пожаров погибли десять человек, рассказала представитель президента в Вальпараисо София Гонсалес. По данным Министерства здравоохранения, ожоги получили 28 человек.