Во Владикавказе задержали осквернившую могилы военных женщину
В Северной Осетии полицейские задержали женщину, совершившую «акт вандализма» на могилах участников военной операции на кладбище во Владикавказе, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
«Задержанной оказалась жительница Владикавказа 1977 года. По словам женщины, в ночь с 1 на 2 февраля, находясь в состоянии алкогольного опьянения, она пришла на кладбище, где похоронена ее мать, и стала разбрасывать венки, цветы, переворачивать скамейки на могилах, в надежде найти спиртное», — говорится в сообщении.
Инцидент произошел на Восточном кладбище Владикавказа, уточнили в полиции.
В ведомстве добавили, что все собранные материалы были переданы в следственные органы. Против женщины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 244 УК России (надругательство над телами умерших и местами их захоронения). Максимальное наказание по ней — арест на срок до 3 месяцев.
Следственный комитет завел дело по факту осквернения могил днем 3 февраля. Ранее глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по региону Валерию Устову возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе расследования.
Пресс-служба СК сообщила, в ночь с 1 на 2 февраля 2024 года на территорию «Аллеи героев» Восточного кладбища Владикавказа проникло «неустановленное лицо», где, «пренебрегая нравственными нормами, разбросало ритуальные венки и вазы с цветами» возле могил участников военной операции на Украине.
На связи с проверенными новостями
ЦИК нашла ошибки в подписных листах Бориса Надеждина
Брэд Питт сыграет в последнем фильме Квентина Тарантино «Кинокритик»
СМИ узнали детали разговора Залужного и Зеленского на фоне слухов об отставке
Друг семьи Николая Дроздова рассказал о его состоянии
Мультфильм «Три Богатыря и Пуп Земли» заработал в прокате 1 млрд руб. Трейлер
7 самых популярных электромобилей в России. Фото, цены и характеристики
В SberCIB обновили оценку крупнейших компаний на российском рынке акций
Доллар – 91, евро – 99. Почему рубль начал слабеть и что будет дальше
Что изменилось в законах о недвижимости в феврале 2024 года
Apple выпустит складной iPhone. Первые подробности
Миллиардер и врач решили устроить честную олимпиаду на стероидах. Подробности