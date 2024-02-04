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Военная операция на Украине ,  
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Во Владикавказе задержали осквернившую могилы военных женщину

В Владикавказе поймали женщину, осквернившую могилы участников военной операции
Сюжет
Военная операция на Украине

В Северной Осетии полицейские задержали женщину, совершившую «акт вандализма» на могилах участников военной операции на кладбище во Владикавказе, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

«Задержанной оказалась жительница Владикавказа 1977 года. По словам женщины, в ночь с 1 на 2 февраля, находясь в состоянии алкогольного опьянения, она пришла на кладбище, где похоронена ее мать, и стала разбрасывать венки, цветы, переворачивать скамейки на могилах, в надежде найти спиртное», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел на Восточном кладбище Владикавказа, уточнили в полиции.

В ведомстве добавили, что все собранные материалы были переданы в следственные органы. Против женщины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 244 УК России (надругательство над телами умерших и местами их захоронения). Максимальное наказание по ней — арест на срок до 3 месяцев.

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Фото:Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Следственный комитет завел дело по факту осквернения могил днем 3 февраля. Ранее глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по региону Валерию Устову возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе расследования.

Пресс-служба СК сообщила, в ночь с 1 на 2 февраля 2024 года на территорию «Аллеи героев» Восточного кладбища Владикавказа проникло «неустановленное лицо», где, «пренебрегая нравственными нормами, разбросало ритуальные венки и вазы с цветами» возле могил участников военной операции на Украине.

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Теги
Северная Осетия Владикавказ полиция Военная операция на Украине
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