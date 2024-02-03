Во Владикавказе возбудили дело после осквернения могил участников спецоперации

Во Владикавказе возбудили дело после осквернения могил военнослужащих

Фото: Олег Яковлев / РБК

Следователи возбудили уголовное дело по факту осквернения могил участников военной операции на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления (СУ) СК России по Северной Осетии.

«По поручению председателя Следственного комитета России [Александра Бастрыкина] Иристонским межрайонным следственным отделом по городу Владикавказ СУ СК России по РСО-Алания возбуждено уголовное дело по факту осквернения мест захоронения (ч. 1 ст. 244 УК)», — говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале. Максимальное наказание по этой статье предусмотрено в виде ареста на срок до трех месяцев.

Ранее Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по региону Валерию Устову возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе расследования.

По версии следствия, в ночь на 2 февраля на территории «Аллеи героев» Восточного кладбища во Владикавказе неизвестный мужчина разбросал ритуальные венки и вазы с цветами на могилах участников военной операции, чем осквернил места захоронения.

В региональном СУ СК уточнили, что в настоящее время устанавливается личность злоумышленника, а также собираются доказательства совершенного преступления.