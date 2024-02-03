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Военная операция на Украине ,  
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В Лисичанске погибли 11 человек после удара ВСУ по пекарне

МЧС: после обстрела ВСУ в Лисичанске погибли 11 человек, еще 10 передали врачам
Сюжет
Военная операция на Украине

В результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по пекарне в Лисичанске число погибших увеличилось до 11, сообщило МЧС в телеграм-канале.

«Поисково-спасательная операция в Лисичанске продолжается. Работы по поиску и спасению людей будут проводиться и ночью. Сотрудники МЧС России спасли и передали врачам десять человек», — уточнили в ведомстве.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на местные власти, состояние пяти раненых после обстрела тяжелое, несколько человек эвакуировали для госпитализации в Луганск.

В Лисичанске погибли 11 человек после удара ВСУ по пекарне
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Общество

Днем 3 февраля Вооруженные силы Украины обстреляли пекарню в Лисичанске. В военной комендатуре заявили, что ВСУ «целенаправленно открыли огонь по мирному населению города», поскольку рядом нет ни одного военного объекта.

Как сообщил «РИА Новости» представитель Следственного комитета, по пекарне ударили из РСЗО HIMARS. Дальность стрельбы этой системы — до 500 км в зависимости от используемых ракет.

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Российские силы взяли под контроль Лисичанск в июле 2022 года, о чем министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину. Население города до начала военной операции на Украине составляло 103 459 человек.

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