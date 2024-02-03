МЧС сообщило о применении спецтехники для разбора завалов в Лисичанске
На месте обрушения двухэтажного здания пекарни в Лисичанске проводятся обследование и разбор завалов, в том числе с применением спецтехники. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.
«На месте работают пожарно-спасательные подразделения МЧС России. На данный момент проводятся обследование и разбор завалов, в том числе с применением спецтехники. Основные усилия сосредоточены на поиске и спасении людей», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее глава Луганской народной республики Леонид Пасечник сообщил об обстреле пекарни со стороны ВСУ. По его словам, несколько десятков человек могут находиться под завалами разрушенного здания.
В городской военной комендатуре сообщили о гибели двух человек в результате атаки и о том, что порядка 40 человек остаются под завалами. В комендатуре подчеркнули, что рядом с пекарней нет военных объектов.
докладывал президенту Владимиру Путину. Население города до начала военной операции на Украине составляло 103 459 человек.
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