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Военная операция на Украине ,  
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МЧС сообщило о применении спецтехники для разбора завалов в Лисичанске

МЧС рассказало о применении спецтехники для разбора завалов в Лисичанске
Сюжет
Военная операция на Украине

МЧС сообщило о применении спецтехники для разбора завалов в Лисичанске
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На месте обрушения двухэтажного здания пекарни в Лисичанске проводятся обследование и разбор завалов, в том числе с применением спецтехники. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

«На месте работают пожарно-спасательные подразделения МЧС России. На данный момент проводятся обследование и разбор завалов, в том числе с применением спецтехники. Основные усилия сосредоточены на поиске и спасении людей», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее глава Луганской народной республики Леонид Пасечник сообщил об обстреле пекарни со стороны ВСУ. По его словам, несколько десятков человек могут находиться под завалами разрушенного здания.

В городской военной комендатуре сообщили о гибели двух человек в результате атаки и о том, что порядка 40 человек остаются под завалами. В комендатуре подчеркнули, что рядом с пекарней нет военных объектов.

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Российские силы взяли под контроль Лисичанск в июле 2022 года, о чем министр обороны России Сергей Шойгу докладывал президенту Владимиру Путину. Население города до начала военной операции на Украине составляло 103 459 человек.

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