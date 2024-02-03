Число погибших при ударе ВСУ по пекарне в Лисичанске выросло до семи
Число погибших после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по пекарне в Лисичанске в ЛНР возросло до семи, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на военную комендатуру.
«Семь человек погибли, порядка 23 остаются под завалами. Спасательная операция продолжается», — сообщили в комендатуре.
По данным МЧС, из-под обломков здания извлекли тела пятерых погибших, поисково-спасательные работы продолжаются. Сотрудникам ведомства удалось спасти шесть человек. Врачи оказали амбулаторную помощь трем пострадавшим, еще четырех госпитализировали. Один раненый — в тяжелом состоянии, еще одного пострадавшего эвакуируют.
Разбор завалов двухэтажного здания, в котором находилась пекарня, проводится с применением спецтехники. Основные усилия сосредоточены на поиске и спасении людей.
По словам главы ЛНР Леонида Пасечника, под завалами могут находиться несколько десятков человек. В военной комендатуре уточнили, что порядка 40 человек могут находиться под завалами. Ведомство подчеркнуло, что рядом с пекарней нет военных объектов.
Российские силы взяли под контроль Лисичанск в июле 2022 года. Население города до начала военной операции на Украине составляло 103 459 человек.
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