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Военная операция на Украине ,  
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МЧС сообщило о пяти погибших при обстреле пекарни в Лисичанске

МЧС: на месте обстрела в Лисичанске нашли тела пяти погибших
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Администрация Лисичанска
Фото: Администрация Лисичанска

Пять погибших извлечены из-под завалов пекарни в Лисичанске (ЛНР) после обстрела со стороны ВСУ, шесть человек спасены, сообщает МЧС России.

Количество пострадавших при обстреле Лисичанска выросло до восьми человек, сообщила ранее министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко. По ее словам, троим из них оказали медицинскую помощь и отпустили домой, остальные остались в городских медучреждениях.

«Один из них — в тяжелом состоянии, его уже прооперировали военные медики. Кроме того, в местной больнице дежурит бригада из Луганской республиканской клинической больницы. В случае необходимости они готовы забрать транспортабельных пациентов в Луганск», — написала Пащенко в телеграм-канале.

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Обстрел двухэтажного здания пекарни произошел в 14:20 3 февраля. В городской военной комендатуре сообщали о гибели двух человек и нахождении еще порядка 40 под завалами. Отмечалось, что рядом с пекарней нет военных объектов. Сотрудники МЧС задействовали спецтехнику для разбора завалов.

Лисичанск перешел под контроль российских сил в июле 2022 года. До начала военной операции на Украине его население составляло 103 459 человек.

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