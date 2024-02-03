Данилов пригрозил отодвинуть демилитаризованную зону до Москвы

Алексей Данилов (Фото: Volodymyr Tarasov / ukrinform / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Украина будет отодвигать демилитаризованную зону до Москвы, заявил в эфире секретарь украинского Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в эфире «Украинского радио».

По словам Данилова, эта демилитаризованная зона «будет по меньшей мере до Москвы, до Санкт-Петербурга».

Президент России Владимир Путин в конце января заявил, что на Украине следует создать демилитаризованную линию, чтобы предотвратить обстрелы России. «Эта линия должна быть на таком удалении от нашей территории, которое бы обеспечило безопасность, имея в виду дальнобойные орудия иностранного, прежде всего, производства, которые украинские власти используют для обстрела мирных городов», — сказал он.

По словам Путина, российские военнослужащие занимаются тем, что «отодвигают противника от жизненно важных населенных пунктов Российской Федерации». «Так и будем делать. <...> Будем отодвигать», — подчеркнул он.

О необходимости создания на Украине «санитарной зоны» Путин заявил в июне 2023 года. «Надо смотреть, как будет ситуация развиваться», — отметил он тогда.