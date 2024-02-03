Пожар на НПЗ в Волгограде после падения беспилотника потушили

Пожар на НПЗ в Волгограде потушили

Возгорание нефтепродуктов в Красноармейском районе Волгограда полностью потушили, сообщило управление МЧС по Волгоградской области в своем телеграм-канале.

«Пожарно-спасательные расчеты ликвидировали открытое горение. Погибших и пострадавших нет. Причина устанавливается», — говорится в сообщении.

Ранее МЧС рассказало, что в Красноармейском районе Волгограда произошло возгорание нефтепродуктов на площади 300 кв. м. На каком именно объекте начался пожар, ведомство не уточнило.

Позже губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что на Волгоградском нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар после падения беспилотника. По его словам, никто не пострадал.