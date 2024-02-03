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Военная операция на Украине ,  
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Пожар на НПЗ в Волгограде потушили

Пожар на НПЗ в Волгограде после падения беспилотника потушили
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Военная операция на Украине

Возгорание нефтепродуктов в Красноармейском районе Волгограда полностью потушили, сообщило управление МЧС по Волгоградской области в своем телеграм-канале.

«Пожарно-спасательные расчеты ликвидировали открытое горение. Погибших и пострадавших нет. Причина устанавливается», — говорится в сообщении.

Ранее МЧС рассказало, что в Красноармейском районе Волгограда произошло возгорание нефтепродуктов на площади 300 кв. м. На каком именно объекте начался пожар, ведомство не уточнило.

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Позже губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что на Волгоградском нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар после падения беспилотника. По его словам, никто не пострадал.

Волгоградский НПЗ ввели в эксплуатацию в 1957 году, с 1993 года входит в компанию «ЛУКОЙЛ». Предприятие получило название «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка», это крупнейший производитель нефтепродуктов в Южном федеральном округе, мощность завода составляет 14,8 млн т.

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Теги
Волгоград МЧС пожары НПЗ
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