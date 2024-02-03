Написанную участниками The Beatles картину продали за $1,7 млн

Картина «Образы женщины» группы The Beatles (Фото: Lev Radin / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Картину, которую участники британской группы The Beatles написали во время концертного тура в Японии, продали за $1,74 млн на торгах аукционного дома Christie's. Об этом сообщила японская газета Yomiuri.

Картину, выполненную в стиле абстракционизма, музыканты написали на традиционной японской бумаге васи в перерывах между концертами в Токио в 1966 году. На полотне все участники группы поставили автографы. Изначально у картины не было названия, позже она стала известна как «Образы женщины».

Британский певец Элтон Джон в середине января после продажи квартиры в американской Атланте (штат Джорджия) решил выставить на аукцион вещи из этого дома. Аукцион будет проходить с 21 по 23 февраля как онлайн, так и в аукционном доме Christie's в Нью-Йорке.

Всего будет представлено около 900 лотов общей стоимостью более $10 млн. Среди них — серебряные ботинки певца 1970-х годов (приблизительно от $5 тыс. до $10 тыс.) и двухдверный кабриолет Bentley 1990 года (от $25 тыс. до $35 тыс.).