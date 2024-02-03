Цены на какао-бобы достигли максимума с 1977 года
Стоимость фьючерсов на какао-бобы достигла 46-летнего максимума, превысив $5 тыс. за тонну, сообщает портал MarketWatch.
По его данным, цена за тонну какао-бобов на лондонской бирже ICE выросла на 0,9% и достигла отметки в $5009, побив рекорд 1977 года.
Ключевым фактором, влияющим на рост цен, называют дефицит урожая в Западной Африке. Его причиной в том числе называют климатический феномен Эль-Ниньо, который приносит засуху.
В декабре 2023 года производители шоколадных кондитерских изделий рассказали о подорожании продукции из-за роста мировых цен на какао-бобы, ослабления рубля, а также роста цен логистики и упаковки. В 2024 году они могут вырасти на 15-20%, сообщили РБК несколько участников рынка.
По данным Bloomberg, за 2022 году цены на шоколад взлетели примерно на 47%. Аналитики тогда спрогназировали падение спроса на этот продукт.
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