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Бизнес ,  
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Цены на какао-бобы достигли максимума с 1977 года

MarketWatch: цены на какао-бобы побили рекорд 1977 года

Стоимость фьючерсов на какао-бобы достигла 46-летнего максимума, превысив $5 тыс. за тонну, сообщает портал MarketWatch.

По его данным, цена за тонну какао-бобов на лондонской бирже ICE выросла на 0,9% и достигла отметки в $5009, побив рекорд 1977 года.

Ключевым фактором, влияющим на рост цен, называют дефицит урожая в Западной Африке. Его причиной в том числе называют климатический феномен Эль-Ниньо, который приносит засуху.

Производители предупредили о росте цен на шоколад из-за подорожания какао
Бизнес
Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

В декабре 2023 года производители шоколадных кондитерских изделий рассказали о подорожании продукции из-за роста мировых цен на какао-бобы, ослабления рубля, а также роста цен логистики и упаковки. В 2024 году они могут вырасти на 15-20%, сообщили РБК несколько участников рынка.

По данным Bloomberg, за 2022 году цены на шоколад взлетели примерно на 47%. Аналитики тогда спрогназировали падение спроса на этот продукт.

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