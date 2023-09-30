Аналитики предупредили о рисках дальнейшего роста цен на шоколад

При продолжении роста цен на шоколад спрос на него может упасть, предупреждают аналитики. В прошлом году цены выросли почти на 47%. Ключевой фактор — объем урожая какао в Западной Африке, эксперты ожидают его сокращения

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Если цены на шоколад продолжат расти, это может привести к снижению спроса на него, заявил Bloomberg вице-президент по сырьевым товарам в Азии брокерской компании StoneX Даррен Стетцель.

«Текущая ситуация выглядит относительно тяжелой, если не произойдет резкого улучшения прогнозов. <...> Шоколад — это товар класса люкс, поэтому он не всегда соответствует эластичному соотношению цены и спроса. Но более высокие цены в конечном счете приведут к уменьшению числа потребителей», — сказал он.

Агентство отмечает, что в прошлом году цены на шоколад взлетели примерно на 47% из-за опасений, что плохая погода и болезни сельскохозяйственных культур нанесут ущерб производству в Кот-д'Ивуаре и Гане, на которые приходится две трети мировых поставок. Погодный феномен Эль Ниньо (повышение температуры в экваториальной части Тихого океана, которое может привести к засухе) может усугубить ситуацию в этом году, так что аналитики вновь ожидают глобального дефицита какао.

Это означает, что инфляция в отрасли деликатесов может сохраниться, даже если ценовое давление на продукты питания в целом снизится, пишет Bloomberg. Ведущие производители шоколада, такие как Hershey Co. и Lindt & Spruengli AG, уже предупредили о возможном повышении цен, и есть признаки снижения спроса на ключевом рынке Азии у европейских покупателей.

Согласно данным биржи ICE в Нью-Йорке, фьючерсы на какао достигли 12-летнего максимума в середине сентября (около $3750 за тонну), приблизившись к цене, которая в последний раз наблюдалась в 1979 году. С тех пор стоимость немного снизилась. Рост был вызван слишком обильными дождями, вспышками вредителей и болезней, которые поразили посевы в Западной Африке.

Ключевым фактором, влияющим на рост цен, называют объем урожая в Западной Африке, в частности в Кот-д'Ивуаре и Гане. Аналитики Rabobank и Marex ожидают, что в начинающемся сезоне объем урожая там сократится. Marex прогнозирует глобальный дефицит на уровне 279 000 тонн, что больше, чем два предыдущих дефицита вместе взятых.

В июле в Кот-д'Ивуаре ожидали, что объем производства основной сельскохозяйственной продукции сократится почти на пятую часть по сравнению с прошлым годом, сообщали тогда знакомые с вопросом источники Bloomberg. Объем все еще может измениться после того, как некоторые фермеры приостановили поставки более мелкого среднего урожая в ожидании повышения цен в новом сезоне.

Напряженность на рынке отражается на всей цепочке поставок. Так, фабрики по производству какао-бобов по всему миру замедлили их переработку в продукты, используемые в кондитерских изделиях. Трейдер Cargill заявил, что высокие цены начинают сдерживать рост спроса в Азии, а швейцарский производитель шоколада Barry Callebaut AG в июле сообщил о снижении продаж.

В свою очередь фермеры также сталкиваются с проблемами: более высокими затратами или дефицитом удобрений и пестицидов. Это затрудняет восстановление или лечение поврежденных деревьев. Кроме того, многие не сразу получают выгоду от роста фьючерсных цен, поскольку зарплату им устанавливают власти страны.

Bloomberg отмечает, что еще одним фактором, влияющим на цены на шоколад, могут стать новые европейские правила вырубки лесов - из-за них увеличатся издержки для промышленности, что в конечном счете приведет к увеличению цены для потребителей.

Сезон в Гане уже начался. Производители какао получили поддержку от властей: им повысили зарплату более чем на 60%, чтобы препятствовать контрабанде в Кот-д'Ивуар и стимулировать инвестиции, пишет агентство. По словам куратора более 1,5 тыс. фермеров Майкла Ачеампонга, это может привести к увеличению производства.