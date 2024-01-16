Воронеж атаковали беспилотники

Над Воронежем средствами ПВО отражена атака беспилотников. Среди последствий — возгорание в многоквартирном доме, в еще нескольких выбиты окна, рассказал губернатор Гусев

Воронеж подвергся атаке беспилотников, ее отразили силами ПВО, сообщил губернатор области Александр Гусев в телеграм-канале.

«По предварительной информации, пострадавших нет. В одном многоквартирном доме ликвидировано возгорание на балконе. Еще в двух МКД и ряде частных домов выбиты окна», — сообщил он.

Минобороны уточнило, что в Воронежской области были сбиты три беспилотника в период с 1:50 до 2:50.

Как передают телеграм-каналы «Осторожно, новости» и Baza, жители слышали в городе больше 15 взрывов. По данным Baza, один из многоквартирных домов на Тепличной улице получил повреждения. Mash сообщает, что там началось возгорание.

SHOT пишет, что также выбиты стекла в доме на улице Острогожской. Обе находятся на западной окраине города.

Приграничные регионы, находящиеся рядом с Украиной, регулярно подвергаются атакам беспилотников. Накануне, 15 января, дрон был сбит на подлете к Белгороду. Как сообщал губернатор Вячеслав Гладков, пострадавших не было, но в двух частных домах были выбиты окна, повреждения получили забор и хозпостройка.



Днем ранее в поселке Теткино в Курской области, который расположен вблизи границы, в результате атаки беспилотников пострадал человек, он получил осколочное ранение средней степени тяжести. Также были повреждены два дома.

В ночь на 1 января над Фатежским районом на севере области были сбиты три ракеты «Точка-У», сообщало Минобороны и губернатор региона Роман Старовойт.