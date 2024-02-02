Вильнюс предложил увеличить число уроков литовского в русских школах

Литовский язык в русских школах должны изучать интенсивнее — нужно увеличить количество часов по этому предметы, заявил министр образования, науки и спорта Гинтаутас Якштас, передает «Sputnik Литва».

«Недостаточное знание литовского языка создает неравные возможности для выпускников литовских и русских школ при поступлении в вузы, при приеме на работу, поэтому изучение литовского языка в русских школах необходимо усилить», — сказал он.

Якштас подчеркнул, что уроков литовского языка в начальной русской школе на треть меньше. Уроки — единственный способ освоить язык, поскольку обычно ученики таких школ в своем социальном окружении не говорят на литовском, добавил он.

Накануне, 1 февраля 2024 года, Якштас одобрил отказ от русского языка как второго иностранного в школах с сентября 2024 года. Заменить его предложили языками стран — членов ЕС.

По словам министра, в течение двух лет число школьников, которые выбирали русский язык в качестве второго иностранного, снизилось с 70 до 50%. В то же время увеличилось количество тех, кто выбрал вторым иностранным немецкий, испанский или французский язык.

В МИД России назвали запрет властями Латвии русского языка проявлением национализма. По словам официального представителя ведомстве Марии Захаровой, русским языком для общения в Латвии пользуются 40% населения.