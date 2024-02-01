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В Минобразования Литвы оценили отказ от русского как второго иностранного

Минобразования Литвы одобрило отказ от русского как второго иностранного в школе
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Министр образования, науки и спорта Литвы Гинтаутас Якштас одобрил решение мэрии Вильнюса постепенно отказаться от преподавания русского языка в литовских школах в качестве второго иностранного. Об этом он заявил в интервью радиостанции Ziniu Radijas.

В конце января вице-мэр Вильнюса Арунас Шилерис объявил, что власти намерены прекратить предлагать изучение русского языка в качестве второго иностранного в городских школах с сентября 2024 года. Заменить его, по словам вице-мэра, намерены языками стран — членов ЕС.

«Я оцениваю это очень положительно. В целом я вижу, что самоуправление Вильнюса много вкладывает в языковое образование», — прокомментировал это решение Якштас (цитата по «Sputnik Литва»). При этом он подчеркнул, что Министерство образования не будет отдельно выпускать приказ об отмене изучения русского языка с шестого класса в литовских школах.

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Фото:Andrius Sytas / Reuters

Министр положительно оценил факт, что школьникам предлагается изучать языки Евросоюза, «которые нужны жителям Литвы». Однако он обратил внимание, что основным препятствием для изучения других языков является отсутствие выбора, также Якштас упомянул нехватку учителей.

В школах Литвы первый иностранный язык начинают изучать в начальных классах, с восьми-девяти лет, второй язык преподается с шестого класса. До десятого класса или второго класса гимназии его изучение является обязательным. В третьем-четвертом классе гимназии необходимо изучать хотя бы один иностранный язык.

Якштас рассказал, что в течение двух лет число школьников, которые выбирали русский язык в качестве второго иностранного, снизилось с 70 до 50%. В то же время увеличилось количество тех, кто выбрал вторым иностранным немецкий, испанский или французский язык.

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