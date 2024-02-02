Путин назвал поддержку россиян основой успеха армии
Большая часть граждан России поддерживают Вооруженные силы страны, это является основой успеха в зоне военной операции на Украине, заявил президент Владимир Путин, его слова передает ТАСС.
«Подавляющее большинство граждан нашей страны — с армией, с флотом, вместе с нашими бойцами. Это — основа основ нашего успеха», — сказал президент на встрече с участниками форума «Все для Победы!» в Туле.
Путин отметил, что российские военные, чувствуя поддержку, «приобретают новые силы» для выполнения боевых задач. По его словам, «наверное, 90% всего населения» разных возрастов — и школьники, и пенсионеры — принимают участие «в этой огромной работе».
На форуме президент также рассказал, что успех в боевых действиях зависит от быстроты и адекватности реакции на происходящее. «Успеха добивается тот, кто быстро реагирует на те средства поражения, разведки и подавления, которые применяет противник», — сказал он.
Путин ранее призывал поддерживать российских военных, служащих на Украине. Он отмечал, что моральная поддержка является «крайне необходимой» мотивацией, которая зачастую нужнее материальных поощрений.
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