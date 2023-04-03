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СБУ возбудила дело о госизмене против блогера Юрия Подоляки

СБУ: блогеру Подоляке сообщено о подозрении в пяти преступлениях, в том числе госизмене
Юрий Подоляка
Юрий Подоляка (Фото: yura_podolyaka / VK)

Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело против блогера Юрия Подоляки. Об этом говорится в сообщении ведомства.

По украинским законам на начальном этапе уголовного производства объявляется подозрение. Подоляка находится, по данным СБУ, на территории России. Однако в сообщении говорится, что следователи сообщили ему о подозрении в нарушении пяти статей Уголовного кодекса Украины, в числе которых государственная измена:

  • ч. 2 ст. 109 — действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти;
  • ч. 1 ст. 110 — распространение материалов с призывами к изменению границ территории на нарушение порядка, установленного Конституцией Украины;
  • ч. 2 ст. 111 — государственная измена, совершенная в условиях военного положения;
  • ст. 436 — публичные призывы к развязыванию военного конфликта.

В СБУ заявили, что Подоляка «принимает активное участие в информационно-психологических операциях российских спецслужб», выступает на российских телеканалах «в том числе на ток-шоу Соловьева», высказывания Подоляки проверили эксперты.

1 апреля 2023 года СБУ объявила подозрение наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу (Петру Лебедю). Его подозревают в разжигании розни на почве религии.

«Братья и сестры, сегодня в 7:30 мне вручили подозрение <...>. Завтра в моем доме будут обыски», — сообщил Павел. Митрополит подчеркнул, что не будет препятствовать правоохранителям. По его словам, власти обвинили его в разжигании розни на почве религии и работе «с Россией».

Суд в качестве меры пресечения избрал для Павла круглосуточный домашний арест в течение двух месяцев. Сам священнослужитель расценил уголовное дело по подозрению в разжигании межконфессиональной вражды и оправдании вооруженной агрессии России против Украины как политический заказ.

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