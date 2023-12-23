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Военная операция на Украине ,  
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На Украине блогера Подоляку заочно приговорили к 12 годам тюрьмы

На Украине блогера Юрия Подоляку заочно приговорили к 12 годам тюрьмы
Сюжет
Военная операция на Украине

Суд на Украине заочно приговорил блогера Юрия Подоляку к 12 годам заключения с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в стране на 15 лет. Об этом сообщила пресс-служба Сумской областной прокуратуры.

Кроме того, суд арестовал имущество Подоляки.

Подоляку признали виновным в «сотрудничестве с государством-агрессором» (ч. 6 ст. 111-1 УК Украины) и «распространении информации, содержащей оправдание вооруженной агрессии России против Украины» (ч. 3 ст. 436-2 УК Украины).

По версии прокуратуры, блогер родился и долгое время проживал в Сумах, после чего в 2014 году уехал в Россию, где находится и сейчас. В ведомстве отметили, что в своих соцсетях Подоляка говорит, что помогает россиянам «мобилизоваться и держать информационный удар».

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В апреле 2023 года уголовное дело против Подоляки возбудила Служба безопасности Украины (СБУ). Дело завели по подозрению в нарушении пяти статей Уголовного кодекса Украины, в числе которых была государственная измена. Тогда в СБУ заявили, что Подоляка «принимает активное участие в информационно-психологических операциях российских спецслужб».

Теги
Украина блогеры приговор суд
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