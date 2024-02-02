Минобороны сообщило об улучшении позиций на двух направлениях
Российские военные улучшили позиции на двух направлениях — краснолиманском и донецком. Об этом говорится в сообщении Минобороны в Telegram.
В ведомстве указали, что на краснолиманском направлении «подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю». Там они при поддержке артиллерии отбили три атаки ВСУ около населенного пункта Ямполовка Донецкой народной республики. В результате ВСУ потеряли до 270 военных, танк, три бронированные машины, семь автомобилей, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и орудие М119.
На другом, донецком, направлении подразделения Южной группировки войск «заняли более выгодные рубежи и позиции», сообщили в Минобороны. Там они вели бои с военными 22-й механизированной бригады ВСУ и 114-й бригады теробороны около населенных пунктов Клещеевка и Красное.
В конце января Минобороны также сообщало, что российские военные заняли более выгодные позиции на двух направлениях — донецком и краснолиманском.
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