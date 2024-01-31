Минобороны сообщило о занятии более выгодных позиций на двух направлениях
Российские военные улучшили положение на переднем крае на донецком и краснолиманском направлениях, сообщило Минобороны в ежедневной сводке.
Подразделения группировки «Юг» улучшили положение по переднему краю на донецком направлении. По данным ведомства, украинская сторона потеряла танк, три боевые бронированные машины, десять автомобилей и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».
Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции на краснолиманском направлении. Потери техники ВСУ Минобороны оценило в две боевые бронированные машины и семь автомобилей.
Ранее, 29 января, подразделения группировки «Запад» на купянском направлении установили контроль над селом Табаевка в Харьковской области.
Накануне, 30 января, Минобороны сообщило, что подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные позиции при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем.
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