Шойгу заявил о задействовании Украиной резервов

Шойгу: чтобы оборона не рухнула, Киев использует резервы и проводит мобилизации

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Киев бросает в бой оставшиеся резервы и проводит новые волны мобилизации, чтобы избежать обрушения собственной обороны, сообщил на селекторном совещании российский министр обороны Сергей Шойгу.

«С целью не допустить обрушения обороны украинское руководство бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит очередные принудительные мобилизации», — сказал глава оборонного ведомства.

Шойгу также отметил, что «после провала контрнаступления противника» армия России удерживает «стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения». Российские подразделения «продвигаются вперед, расширяют зоны контроля, улучшают свое положение по переднему краю». Кроме того, по словам министра, военные «продолжают методично снижать боевой потенциал» украинской армии.

В начале января Шойгу оценил потери Украины за прошедший год более чем в 215 тыс. человек и 28 тыс. образцов различных вооружений. Тогда министр обороны добавил, что Россия сохраняет стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения.

В конце декабря глава Минобороны заявил, что с начала военной операции Украина потеряла 383 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными. По его словам, почти половину из этого числа, 159 тыс., Киев потерял с момента начала контрнаступления в июне 2023 года.