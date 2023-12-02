Медведев наградил Собянина премией «Юрист года»
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев вручил мэру Москвы Сергею Собянину премию «Юрист года» в специальной номинации «За вклад в защиту социальных и трудовых прав», передает «РИА Новости» со ссылкой на собственного корреспондента.
Церемония вручения премии прошла в Колонном зале Дома союзов в Москве 2 декабря.
Награду в номинации «Правовое просвещение» также получил глава Минобрнауки Валерий Фальков. Ему вручил премию председатель Ассоциации юристов России и бывший глава Счетной палаты Сергей Степашин за просветительскую работу в области юридических наук.
Мэр Москвы назвал получение награды «огромной честью». Фальков счел ее признанием профессионального сообщества и показателем «большого доверия».
Собянин и Фальков — кандидаты юридических наук.
Премия «Юрист года» — высшая юридическая премия России. Она учреждена президентским указом в 2009 году. Как правило, премия присуждается Ассоциацией юристов России ежегодно 3 декабря, когда в стране отмечается День юриста.
Награду вручают юристам за заслуги перед обществом и государством. Ее лауреатами становятся люди, внесшие значительный вклад в формирование правового государства, укрепление законности и правопорядка, защиту прав и законных интересов граждан, а также в развитие российской юридической науки.
Премию вручают в следующих номинациях:
- «За вклад в юридическую науку»;
- «Правозащитная деятельность»;
- «Правовое просвещение»;
- «Развитие законодательства»;
- «Юридическое образование и воспитание»;
- «За защиту социальных и трудовых прав граждан» (специальная номинация, учреждена в 2020 году).
Одним из критериев для присуждения премии является оконченное высшее юридическое образование или ученая степень в области права. Кандидаты на получение премии выдвигаются по представлению членов президиума, попечительского совета, правления и региональных отделений Ассоциации юристов России.