В пригороде Стамбула нейтрализовали захватчика заложников на фабрике

Полицейские нейтрализовали мужчину, захватившего семерых заложников на фабрике компании Procter & Gamble в северо-западной провинции Коджаэли неподалеку от Стамбула, сообщил телеканал NTV Haber со ссылкой на губернатора Седдара Явуза.

Нападавший, Ибрагим Ю., совершил атаку на фабрику днем 1 февраля. Спустя примерно десять часов его уговорили сдаться полиции. По словам Явуза, мужчину нейтрализовали, он был бывшим сотрудником завода.

В операции участвовали сотрудники полиции, спецназа, жандармерии и медицинских бригад. Заложники были спасены, отметил губернатор.

Инцидент с захватом заложников произошел в крупнейшем городе провинции — Гебзе. Экс-работник фабрики, вооруженный пистолетом, вошел в здание и заявил, что у него есть бомба. По его словам, он взял в заложники сотрудников американской компании Procter & Gamble в знак протеста против действий Израиля в секторе Газа.

Турция осуждает действия Израиля против палестинцев. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган призывал еврейское государство «выйти из этого состояния безумия и прекратить свои атаки» и пойти на переговоры с ХАМАС. Страны взаимно отозвали своих послов на фоне конфликта.