 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Палестино-израильский конфликт ,  
0 

В пригороде Стамбула нейтрализовали захватчика заложников на фабрике

Полиция Турции нейтрализовала мужчину, взявшего семь заложников на фабрике
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023

Полицейские нейтрализовали мужчину, захватившего семерых заложников на фабрике компании Procter & Gamble в северо-западной провинции Коджаэли неподалеку от Стамбула, сообщил телеканал NTV Haber со ссылкой на губернатора Седдара Явуза.

Нападавший, Ибрагим Ю., совершил атаку на фабрику днем 1 февраля. Спустя примерно десять часов его уговорили сдаться полиции. По словам Явуза, мужчину нейтрализовали, он был бывшим сотрудником завода.

В операции участвовали сотрудники полиции, спецназа, жандармерии и медицинских бригад. Заложники были спасены, отметил губернатор.

В Турции неизвестный взял заложников в знак протеста из-за войны в Газе
Политика
Фото:IMAGO / Global Look Press

Инцидент с захватом заложников произошел в крупнейшем городе провинции — Гебзе. Экс-работник фабрики, вооруженный пистолетом, вошел в здание и заявил, что у него есть бомба. По его словам, он взял в заложники сотрудников американской компании Procter & Gamble в знак протеста против действий Израиля в секторе Газа.

Турция осуждает действия Израиля против палестинцев. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган призывал еврейское государство «выйти из этого состояния безумия и прекратить свои атаки» и пойти на переговоры с ХАМАС. Страны взаимно отозвали своих послов на фоне конфликта.

Теги
Турция полиция захват заложников сектор Газа Израиль
Материалы по теме
Израиль не подтвердил сообщения о новой сделке с ХАМАС
Политика
FT узнала об идее Британии дать лидерам ХАМАС уехать из сектора Газа
Политика
Палестинская администрация заявила о планах контролировать сектор Газа
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 2 февраля
EUR ЦБ: 97,4 (+0,29) Инвестиции, 01 фев, 16:58 Курс доллара на 2 февраля
USD ЦБ: 90,23 (+0,56) Инвестиции, 01 фев, 16:58
В пригороде Стамбула нейтрализовали захватчика заложников на фабрике Общество, 01:43
Россия нашла альтернативу продаже пиломатериалов в Европу Бизнес, 01:32
Киев попросил Россию передать тела погибших при крушении Ил-76 пленных Политика, 01:11
Лондон проведет запуск баллистической ракеты для проверки подлодки Политика, 01:10
Пентагон перебросит в Восточную Европу пять армейских бригад Политика, 00:34
Австрийская OMV назвала экспроприацией продажу ее российского актива Бизнес, 00:31
Глава МИД Израиля встретился с участниками «Би-2». Видео Политика, 00:12
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Губернатор Флориды отправит тысячу нацгвардейцев на помощь Техасу Политика, 00:09
Заочно арестованную главу социологической службы ФБК объявили в розыск Политика, 00:04
«Моя хата с краю». Тутберидзе раскритиковали за слова о деле Валиевой Спорт, 00:01
Российские казино пожаловались на нехватку крупье и официантов Технологии и медиа, 00:00
Путин заявил, что Германия уничтожает свой автопром Политика, 01 фев, 23:16
FT рассказала о связи Орбана с организацией массовых протестов в ЕС Политика, 01 фев, 23:11
Вывешивание флага в детсадах и вузах предложили сделать обязательным Политика, 01 фев, 23:04