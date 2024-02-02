Заочно арестованную главу социологической службы ФБК объявили в розыск

Сотрудницу запрещенного в России ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, Минюст внес в список иностранных агентов, также организация признана экстремистской) Анну Бирюкову объявили в розыск, следует из базы МВД. В ФБК она возглавляет социологическую службу.

В карточке Бирюковой говорится, что ее разыскивают по статье Уголовного кодекса, не уточняя, по какой конкретно.

29 января Басманный суд Москвы заочно арестовал на два месяца четырех соратников Алексея Навального, среди которых была и Бирюкова. Срок их ареста будут отсчитывать со времени экстрадиции или задержания на российской территории.

Бирюкову обвинили в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма. Она проживает за рубежом.