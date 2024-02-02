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Дело Навального ,  
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Заочно арестованную главу социологической службы ФБК объявили в розыск

МВД: заочно арестованная сотрудница ФБК Анна Бирюкова объявлена в розыск
Сюжет
Дело Навального

Сотрудницу запрещенного в России ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, Минюст внес в список иностранных агентов, также организация признана экстремистской) Анну Бирюкову объявили в розыск, следует из базы МВД. В ФБК она возглавляет социологическую службу.

В карточке Бирюковой говорится, что ее разыскивают по статье Уголовного кодекса, не уточняя, по какой конкретно.

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29 января Басманный суд Москвы заочно арестовал на два месяца четырех соратников Алексея Навального, среди которых была и Бирюкова. Срок их ареста будут отсчитывать со времени экстрадиции или задержания на российской территории.

Бирюкову обвинили в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма. Она проживает за рубежом.

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Теги
ФБК уголовный розыск МВД заочный арест
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