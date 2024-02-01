Хуситы заявили о ракетном ударе по торговому судну США в Аденском заливе

Йеменские хуситы заявили, что атаковали контейнеровоз KOI, который направлялся в Израиль. В США это не подтвердили, но сообщили, что сбили ракету боевиков на расстоянии мили от своего эсминца в Красном море

Фото: Mads Claus Rasmussen / Reuters

Йеменские хуситы утверждают, что нанесли ракетный удар по торговому судну США в Аденском заливе, сообщает Al Arabiya со ссылкой на военного представителя движения Яхью Сариа.

Речь идет о контейнеровозе KOI, который, по заявлению хуситов, направлялся в один из израильских портов. Телеканал при этом отмечает, что судно под либерийским флагом принадлежит британской Oceonix Services.

По данным британской компании Ambrey, специализирующейся на вопросах морской безопасности, торговое судно действительно подверглось ракетной атаке со стороны Йемена, на его борту произошел взрыв. В компании не уточнили, о каком судне речь.

В США заявления хуситвов пока не подтвердили.

Вечером 31 января телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что эсминец USS Gravely в Красном море сбил запущенную хуситами ракету всего в миле (1,6 км) от корабля. Инцидент произошел во вторник, 30 января. По словам источников, экипажу пришлось задействовать систему ближнего боя. Хуситы ранее заявляли о ракетном обстреле эсминца, но не сообщили о результатах атаки.

Хуситы атакуют корабли США и Великобритании, а также суда, которые, по их мнению, связаны с Израилем, с осени 2023 года. Движение считает, что таким образом поддерживает сектор Газа. Великобритания и США с января наносят удары по объектам хуситов в Йемене при поддержке международной коалиции.