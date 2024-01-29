Благотворительный проект GlobalGiving признали нежелательным в России

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В реестр нежелательных организаций в России включили американский GlobalGiving Foundation Inc. («Фонд глобальной помощи»), а также немецкие Freies Russland Berlin e.V. («Свободная Россия Берлин») и Freies Russland NRW e.V. («Свободная Россия Северный Рейн-Вестфалия»), следует из реестра на сайте Минюста.

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