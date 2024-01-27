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В школах Вильнюса перестанут изучать русский в качестве второго языка

В школах Вильнюса исключат изучение русского в качестве второго языка
Фото: Andrius Sytas / Reuters
Фото: Andrius Sytas / Reuters

Мэрия Вильнюса намерена с сентября прекратить предлагать изучение русского языка в качестве второго иностранного, его заменят языками стран — членов Евросоюза. Об этом заявил вице-мэр города Арунас Шилерис.

«С сентября мы больше не будем предлагать шестиклассникам выбирать русский язык в качестве второго иностранного. Муниципалитет создаст условия для тех, кто уже изучает русский язык как иностранный, чтобы сменить его на один из языков Европейского союза», — приводит его слова гостелерадио LRT.

По словам Шилериса, мэрия поставила перед собой задачу повысить популярность языков стран — членов Евросоюза, и на эти изменения уже выделены средства в размере €1 млн. Так, шестиклассники смогут выбрать для изучения второго языка французский, немецкий или испанский. Шилерис добавил, что в этих целях мэрия обсуждает с представителями иностранных посольств возможность обменов преподавателей.

LRT отмечает, что сейчас в Литве около 70% учеников выбирают изучение русского языка в качестве второго иностранного, а число запросов на французский и немецкий языки снижается много лет.

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Ранее министр образования, науки и спорта Литвы Гинтаутас Якштас заявил о сокращении числа детей, которые выбирают русский язык в качестве второго иностранного. «Я думаю, что русский язык не будет на том же уровне, что французский или немецкий. Хотелось бы надеяться, что, если мы сохраним такие тенденции, как сегодня, возможности выбора русского языка будут очень ограничены, когда небольшая часть [детей] сможет изучать его в нескольких школах», — приводит его слова LRT.

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