В школах Вильнюса перестанут изучать русский в качестве второго языка
Мэрия Вильнюса намерена с сентября прекратить предлагать изучение русского языка в качестве второго иностранного, его заменят языками стран — членов Евросоюза. Об этом заявил вице-мэр города Арунас Шилерис.
«С сентября мы больше не будем предлагать шестиклассникам выбирать русский язык в качестве второго иностранного. Муниципалитет создаст условия для тех, кто уже изучает русский язык как иностранный, чтобы сменить его на один из языков Европейского союза», — приводит его слова гостелерадио LRT.
По словам Шилериса, мэрия поставила перед собой задачу повысить популярность языков стран — членов Евросоюза, и на эти изменения уже выделены средства в размере €1 млн. Так, шестиклассники смогут выбрать для изучения второго языка французский, немецкий или испанский. Шилерис добавил, что в этих целях мэрия обсуждает с представителями иностранных посольств возможность обменов преподавателей.
LRT отмечает, что сейчас в Литве около 70% учеников выбирают изучение русского языка в качестве второго иностранного, а число запросов на французский и немецкий языки снижается много лет.
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