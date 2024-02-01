Жителя Воронежа по фамилии Амфетаминов арестовали за торговлю мефедроном

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Советский районный суд Воронежа арестовал местного жителя по фамилии Амфетаминов, подозреваемого в торговле мефедроном, говорится в сообщении на сайте суда.

Дело в отношении Амфетаминова возбуждено по ч. 3 ст. 30 и п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК (покушение на сбыт наркотиков в крупном размере). Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Подсудимого арестовали 27 января на два месяца, то есть до 26 марта.

По версии обвинения, Амфетаминов М. Е. вместе с подельником Чичиным К. Ю. и другими людьми, чьи личности не установлены, в конце января привезли в Советский район Воронежа расфасованный мефедрон.

Вещество было разложено как минимум по пяти сверткам общей массой 4,22 г. Злоумышленники успели сделать не меньше пяти закладок, но их задержали полицейские.

В сообщении суда также сказано, что Амфетаминов нигде не работает и не имеет постоянного и легального дохода. По этой причине он может вновь совершить преступление, помешать судебному производству или попытаться скрыться, считает сторона обвинения. Суд согласился с этими доводами и удовлетворил ходатайство об аресте.

Сам Амфетаминов отказался давать показания, сказано в сообщении.

В конце января следователи ФСБ предъявили бывшей студентке из Воронежа обвинение в покушении на контрабанду 673 кг кокаина, который она собиралась отправить в Евросоюз.

По версии следствия, 21-летняя уроженка Алма-Аты, которая на тот момент училась в медколледже в Воронеже, вместе с подельником планировала переправить из Москвы в страны Евросоюза кокаин стоимостью более 2,5 млрд руб. Девушке предъявили обвинение по тем же статьям, что и Амфетаминову. ТАСС писал, что она признала вину и начала сотрудничать со следствием.