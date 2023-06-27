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Booking создаст планировщика поездок на базе ChatGPT

Сервис бронирований Booking.com запустит планировщика поездок на основе технологии ChatGPT
Booking BKNG $2 700 +2,73% Купить
Фото: Alex Grimm / Getty Images
Фото: Alex Grimm / Getty Images

Сервис для бронирования отелей, машин и авиабилетов Booking.com запустит в тестовом режиме планировщика путешествий, принцип работы которого частично основан на технологии ChatGPT. Об этом сообщается в заявлении на сайте компании.

Функция AI Trip Planner станет доступна некоторым пользователям из США в приложении Booking.com 28 июня. Они смогут задавать программе общие вопросы, связанные с путешествием, и направлять конкретные запросы для помощи в планировании поездки на любом этапе. В течение последующих недель процент пользователей, которым доступен новый интерфейс, будет расти.

Программа сможет определить направления, куда может отправиться человек, на основе его потребностей и предпочтений. Бот подберет варианты размещения и спланирует маршрут путешествия по конкретному городу, региону или государству.

ChatGPT — это чат-бот, нейросеть, способная вести диалог, искать ошибки в коде, сочинять стихи, писать сценарии, рецензировать технические статьи, давать прогнозы, персональные советы и отвечать на любые вопросы. Бот запоминает детали диалога с пользователем и избегает спорных тем. При этом его ответы можно корректировать с помощью наводящих вопросов.

ChatGPT — это пример большой языковой модели (LMM), обученной понимать естественный язык на большом объеме данных, а затем и генерировать тексты самостоятельно.

Booking.com не работает в России с марта 2022 года.

Теги
ChatGPT Booking.com путешествия планирование
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