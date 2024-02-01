Дума приняла закон о праве регионов запрещать «наливайки»

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Госдума приняла закон, который дает властям регионов право вводить ограничения на работу «наливаек» и на продажу слабоалкогольных напитков, следует из базы нижней палаты парламента.

«Наливайка» — разговорное название рюмочных, пивных и розничных магазинов, расположенных в жилых домах. Как правило, там нет зала обслуживания либо он очень маленький.

Теперь регионы смогут устанавливать требования о продаже слабоалкогольных напитков в ресторанах, барах и кафе, а также ограничивать время продажи алкоголя в общепитах, расположенных в многоквартирных домах, написал в телеграм-канале глава Госдумы Вячеслав Володин.

Он отметил, что у регионов уже есть право ограничивать продажу крепких алкогольных напитков.

Законопроект внесли на рассмотрение в ноябре 2023 года. Группа депутатов сообщила, что во многих регионах организации под видом общепитов фактически продают алкоголь круглосуточно.

Такая торговля во дворах многоквартирных домов часто становится причиной нарушения общественного порядка, подчеркнули авторы.