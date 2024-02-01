Пожарные справились с открытым горением на пожаре в буйнакском ЦУМе
Пожарные ликвидировали открытое горение на пожаре в центральном универмаге в дагестанском Буйнакске, сообщили РБК в пресс-службе МЧС России.
«В 12:00 ликвидировано открытое горение на пожаре в Буйнакске», — сказали в министерстве.
Ранее МЧС сообщило, что пожар удалось локализовать на площади в 2 тыс. кв. м, в тушении на тот момент были задействованы 86 спасателей и 26 машин.
О том, что в дагестанском Буйнакске загорелась кровля двухэтажного здания ЦУМа, стало известно около 10:20 мск. К ликвидации последствий возгорания было решено привлечь пожарных из Буйнакска и Кизилюрта, а также ближайших сел. На начальном этапе огонь тушили более 40 людей с помощью десяти единиц техники.
Впоследствии площадь пожара выросла до 1,2 тыс. кв. м, тушение осложнялось «высокой пожарной загрузкой, конструктивными особенностями здания и маловодностью района», уточнили РБК в пресс-службе МЧС.
По данным телеграм-канала Mash Gor, пострадавших в результате инцидента нет. Сотрудники МЧС эвакуировали 27 человек.
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