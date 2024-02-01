В Дагестане загорелся ЦУМ
В дагестанском Буйнакске загорелась кровля двухэтажного здания ЦУМа, огонь распространился на 500 кв. м, сообщили РБК в пресс-службе главного управления МЧС по республике.
«Проводится наращивание группировки [пожарных]. Дополнительно к месту следуют пожарно-спасательные подразделения городов Буйнакска и Кизилюрта, а также ближайших сел.В настоящее время к ликвидации пожара привлечены 41 человек и 10 единиц техники», — добавили в МЧС.
По предварительным данным, никто не пострадал, но огонь перекинулся на кровлю соседнего магазина, уточняет телеграм-канал Mash Gor.
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