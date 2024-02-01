 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Дагестане загорелся ЦУМ

МЧС: в Дагестане загорелся ЦУМ, группировку пожарных наращивают

В дагестанском Буйнакске загорелась кровля двухэтажного здания ЦУМа, огонь распространился на 500 кв. м, сообщили РБК в пресс-службе главного управления МЧС по республике.

«Проводится наращивание группировки [пожарных]. Дополнительно к месту следуют пожарно-спасательные подразделения городов Буйнакска и Кизилюрта, а также ближайших сел.В настоящее время к ликвидации пожара привлечены 41 человек и 10 единиц техники», — добавили в МЧС.

По предварительным данным, никто не пострадал, но огонь перекинулся на кровлю соседнего магазина, уточняет телеграм-канал Mash Gor.

В Краснодаре произошел пожар на Восточном рынке
Общество

Материал дополняется.

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

WP рассказала новые подробности совещания по поводу увольнения Залужного

ЕС подготовил проект для разблокировки помощи Украине со стороны Орбана

Сколько денег и куда перевели из России в 2023 году. Инфографика

Названы крупнейшие аэропорты России. Рейтинг

Бум IPO продолжается. Сколько сделок ожидается в 2024 году

Раскрыты подробности о новом российском кроссовере за 4 млн рублей

Тейлор Свифт стала жертвой скандала с дипфейком. Что произошло

Теги
Дагестан Пожар Буйнакск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 1 февраля
EUR ЦБ: 97,11 (+0,33) Инвестиции, 31 янв, 16:54 Курс доллара на 1 февраля
USD ЦБ: 89,67 (+0,38) Инвестиции, 31 янв, 16:54
В WADA заявили, что команда юристов подвела Валиеву Спорт, 10:43
В Дагестане загорелся ЦУМ Общество, 10:40
Два самолета столкнулись в японском аэропорту Общество, 10:34
Устали жить по чужому сценарию? Как самому переписать эти установки Pro, 10:33
Школу на 1,2 тыс. мест в Сосенском достроят до конца года Город, 10:28
Взыскание долгов: что изменится для должников с 1 февраля 2024 года Инвестиции, 10:27
Больше не мечта: квартиры, которые сдают раньше срока РБК и ПИК, 10:23
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Суд оштрафовал Google на ₽800 тыс. за видео о наркотиках и суициде Общество, 10:23
Что изменится в законах о недвижимости в феврале 2024 года РБК Недвижимость, 10:20
Ефимов рассказал о новом масштабном инвестпроекте на севере Москвы Город, 10:05
Цены на билеты в кино достигли пика со времен «пандемийной аномалии» Технологии и медиа, 10:01
Девелоперы стали реже переносить сроки ввода новостроек Недвижимость, 10:00
Они нам угрожают: в чем разрушительная сила Apple, Amazon, Microsoft и Go Pro, 09:50
Состояние богатейших россиян выросло на $8 млрд с начала года Экономика, 09:48