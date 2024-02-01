Площадь пожара в ЦУМе в Буйнакске увеличилась до 1,2 тыс. кв. м
Площадь пожара в здании ЦУМа в дагестанском Буйнакске увеличилась до 1,2 тыс. кв. м, сообщила РБК пресс-служба МЧС.
«Тушение осложняется высокой пожарной загрузкой, конструктивными особенностями здания и маловодностью района», — пояснили в ведомстве.
Позднее в МЧС сообщили, что пожар локализовали на площади 2 тыс. кв. м.
По предварительным данным, никто не пострадал, но огонь перекинулся на кровлю соседнего магазина, уточняет телеграм-канал Mash Gor.
Из здания эвакуировали 27 человек, сообщило МЧС. Региональная прокуратура начала проверку по факту пожара.
Ранее, 30 января, в станице Новотитаровской в Краснодарском крае загорелся Дом культуры. Площадь пожара достигла 400 кв. м.
В тушении участвовали 28 человек и восемь единиц техники. Спасатели эвакуировали из горящего здания 28 человек, 20 из них — дети. Пострадавших не было.
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