МЧС: площадь пожара в ЦУМе в Буйнакске увеличилась до 1,2 тыс. кв. м

Площадь пожара в ЦУМе в Буйнакске увеличилась до 1,2 тыс. кв. м

Фото: МЧС России

Площадь пожара в здании ЦУМа в дагестанском Буйнакске увеличилась до 1,2 тыс. кв. м, сообщила РБК пресс-служба МЧС.

«Тушение осложняется высокой пожарной загрузкой, конструктивными особенностями здания и маловодностью района», — пояснили в ведомстве.

Позднее в МЧС сообщили, что пожар локализовали на площади 2 тыс. кв. м.

По предварительным данным, никто не пострадал, но огонь перекинулся на кровлю соседнего магазина, уточняет телеграм-канал Mash Gor.

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Из здания эвакуировали 27 человек, сообщило МЧС. Региональная прокуратура начала проверку по факту пожара.

Ранее, 30 января, в станице Новотитаровской в Краснодарском крае загорелся Дом культуры. Площадь пожара достигла 400 кв. м.

В тушении участвовали 28 человек и восемь единиц техники. Спасатели эвакуировали из горящего здания 28 человек, 20 из них — дети. Пострадавших не было.