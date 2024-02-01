Лидер «Би-2» назвал наказание за нарушение тайских законов несоизмеримым

Солист российской группы «Би-2» Лева (настоящее имя Егор Бортник, Минюст признал его иноагентом) признал вину в нарушении законодательства Таиланда, однако назвал наказание «несоизмеримым». Об этом он заявил по возвращении музыкантов группы в Израиль.

«Это было неожиданностью, то есть несоизмеримое, скажем так, наказание», — сказал музыкант. Бортник признал, что коллектив «пусть и не по своей вине», но все же нарушил закон. «Но то, что стало происходить дальше, это было уже вне какой-то логики», — подчеркнул он.

24 января музыкантов группы задержали в Таиланде за ведение концертной деятельности без разрешения после выступления в Паттайе. Организатор концертов «Би-2» VPI Event Co. позднее подтвердила, что некорректно оформила документы для музыкантов — они въехали в страну по туристическим визам.

Участников группы оштрафовали на 3 тыс. батов (около $84). После этого их должны были депортировать. Издание Ynet сообщило, что четырех музыкантов отправят в Израиль благодаря усилиям МИД этой страны. По израильскому паспорту в Таиланд въезжал только Лева, а еще трое музыкантов — по российскому.

Позднее группа заявила, что после визита дипломатов из российского консульства решение об их депортации в Израиль отменили. Лева первым улетел в Израиль, а накануне, 31 января, Тель-Авив сообщил, что всех участников освободили из миграционной тюрьмы — они прибыли в Израиль.