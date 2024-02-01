В последнем сообщении жене бортмеханик сбитого Ил-76 написал о работе

Место крушения самолета Ил-76 (Фото: СК России)

Погибший в результате крушения под Белгородом военно-транспортного Ил-76 бортмеханик Сергей Житенев перед своим последним вылетом отправил жене сообщение в мессенджере о своей работе. Скриншот их переписки публикует RT.

«Такая работа», — написал Житенев.

Издание уточнило, что у него остался шестимесячный ребенок.

Военно-транспортный самолет Ил-76 cбили утром 24 января в Белгородской области, он упал и взорвался недалеко от села Яблоново. По данным Минобороны, самолет был сбит украинским комплексом ПВО, на его борту находились 74 человека, в том числе 65 украинских военнопленных, которых везли на ранее согласованный обмен. Никто из находившихся в самолете не выжил.

На Украине подтвердили информацию о том, что обмен военнопленными планировался, однако отметили, что Москва не сообщила детали транспортировки и не уведомила о необходимости обеспечения безопасной зоны рядом с Белгородом в определенный период, «как неоднократно делалось в прошлом».

31 января президент России Владимир Путин сообщил, что в результате экспертизы было установлено, что Ил-76 упал после того, как по нему выпустили ракету из американского ЗРК Patriot. По его словам, Киев мог сбить Ил-76 случайно, но это все равно является преступлением по неосторожности. Президент подчеркнул, что Москва не остановит обмен военнопленными, несмотря на инцидент.

Следственный комитет России по факту крушения самолета возбудил уголовное дело по статье о теракте. Служба безопасности Украины (СБУ) открыла уголовное дело по статье о «нарушении законов и обычаев войны». В день катастрофы президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев будет настаивать на международном расследовании.