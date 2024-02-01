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Военная операция на Украине ,  
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Буданов назвал чушью симпатии Трампа к России

Глава ГУР Буданов: слова о симпатии Дональда Трампа к России — полная чушь
Сюжет
Военная операция на Украине
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Kevin C. Cox / Getty Images)

Тезис о симпатиях экс-президента США Дональда Трампа, участвующего в новых выборах, к России — это полная чушь, заявил в интервью CNN глава разведки Украины Кирилл Буданов.

«Сказать, что Трамп и Республиканская партия являются поклонниками России, — это полная чушь», — заявил он. По словам Буданова, его «не особо беспокоит» возможная победа экс-президента, поскольку Украина все же надеется на «положительное решение» конгресса по новым пакетам помощи.

Глава разведки признал нехватку боеприпасов и отметил, что Киев нуждается в усиленной поддержке со стороны Запада: «Нам действительно нужна эта помощь».

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Фото:Владимир Гердо / ТАСС

Конгресс США с конца сентября 2023 года не может согласовать пакет дополнительного финансирования объемом $106 млрд, из которых более $60 млрд предназначается на помощь Украине, Израилю и Тайваню.

Республиканцы блокировали выделение этих средств, призывая уделить большее внимание защите границ США. The Washington Post узнала, что соглашение было почти достигнуто, однако из-за критики Трампа мнение многих республиканцев изменилось, соглашение может быть вновь пересмотрено.

В конце декабря 2023 года США выделили Украине последний пакет помощи на $250 млн. В январе Bloomberg узнал, что в украинской армии начался «снарядный голод» из-за того, что ЕС и США не могут согласовать помощь Украине.

Российские власти критикуют военную помощь для Украины. По словам президента Владимира Путина, Украине без западных поставок оружия «жить останется неделю только». Кремль неоднократно заявлял, что военная помощь Киеву не изменит ход спецоперации, но только затянет конфликт.

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Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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