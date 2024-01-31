FT: лидеры стран ЕС заявили о нехватке артиллерийских боеприпасов на Украине

Шольц и Рютте написали письмо в FT о проблемах со снарядам для Украины

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Власти стран Евросоюза в совместном письме заявили о «серьезных проблемах» Украины из-за нехватки артиллерийских боеприпасов и призвали партнеров усилить военную помощь Киеву.

Текст опубликовала газета The Finanсial Times.

Письмо подписали канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министры Дании, Чехии, Эстонии и Нидерландов — Метте Фредериксен, Петр Фиала, Кая Каллас и Марк Рютте.

По их словам, «нет никаких признаков» того, что боевые действия прекратятся в ближайшее время, а у Киева «на горизонте маячат серьезные проблемы», связанные с недостатком артиллерийских боеприпасов.

Авторы письма подчеркнули, что «амбициозная цель» поставить Украине 1 млн артиллерийских боеприпасов не достигнута. «Украинские солдаты хотят продолжать борьбу, потребность в боеприпасах огромна. Поставки оружия <...> на Украину важны как никогда», — написали они.

По их словам, способность поддерживать Киев, в том числе в долгосрочной перспективе, имеет решающее значение.

Нужно «удвоить усилия», чтобы гарантировать поставки оружия, написали авторы, призвав «друзей и партнеров Украины» подтвердить устойчивую и долгосрочную помощь Киеву.

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Ранее Bloomberg узнал, что в украинской армии начался «снарядный голод» из-за того, что ЕС и США не могут согласовать помощь Украине. По данным агентства, ЕС собирается одобрить предоставление помощи Украине к концу февраля 2024 года.

Российские власти критикуют военную помощь для Украины. По словам президента Владимира Путина, Украине без западных поставок оружия «жить останется неделю только». Кремль неоднократно заявлял, что военная помощь Киеву не изменит ход спецоперации, но только затянет конфликт.