В постпредстве России заявили об ожидании извинений после суда ООН

Россия после решения Международного суда ООН по иску Украины ждет извинений от всех, кто обвинял Москву в дискриминации крымских татар. Об это заявила заместитель постоянного представителя России при ООН Мария Заболоцкая. Ее комментарий опубликовал в своем телеграм-канале первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

«Сегодня Международный суд отклонил практически все претензии Украины к России о якобы нарушении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма. <...> Ждем от всех, кто годами тиражировал клевету, извинений перед Россией и гарантий неповторения», — заявила Заболоцкая.

Она подчеркнула, что «мантры о дискриминации крымских татар, якобы воспрепятствовании изучению крымско-татарского языка, применении незаконных правоохранительных мер, разрушении культурного наследия, оказались, мягко выражаясь, враньем».

Международный суд ООН в Гааге отклонил большинство претензий Украины, выдвинутых в иске 2017 года. В частности, суд ООН отказался признавать причастность России к целенаправленным «убийствам» и «похищениям» крымских татар и украинцев в Крыму. Кроме того, суд отклонил обвинения Украины в якобы ущемлении прав крымских татар и украинцев в Крыму на доступ к национальным СМИ, на собрания и митинги, а также на сохранение объектов культурного наследия.

Суд не обнаружил расовой дискриминации в российском правовом режиме предоставления гражданства на полуострове с 2014 года. Суд решил, что жители Крыма имеют доступ к образованию на крымско-татарском и украинском языках.

В ходе слушаний летом 2023 года представители России указывали, что украинский иск противоречит здравому смыслу, основывается на неправильном толковании права и должен быть отклонен.