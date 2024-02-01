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Политика ,  
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В постпредстве России заявили об ожидании извинений после суда ООН

Дипломат Заболоцкая заявила об ожидании извинений после решения суда ООН

Россия после решения Международного суда ООН по иску Украины ждет извинений от всех, кто обвинял Москву в дискриминации крымских татар. Об это заявила заместитель постоянного представителя России при ООН Мария Заболоцкая. Ее комментарий опубликовал в своем телеграм-канале первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

«Сегодня Международный суд отклонил практически все претензии Украины к России о якобы нарушении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма. <...> Ждем от всех, кто годами тиражировал клевету, извинений перед Россией и гарантий неповторения», — заявила Заболоцкая.

Она подчеркнула, что «мантры о дискриминации крымских татар, якобы воспрепятствовании изучению крымско-татарского языка, применении незаконных правоохранительных мер, разрушении культурного наследия, оказались, мягко выражаясь, враньем».

МИД заявил, что Международный суд ООН отказался «идти на поводу у Киева»
Политика
Министерство иностранных дел Российской Федерации, Москва

Международный суд ООН в Гааге отклонил большинство претензий Украины, выдвинутых в иске 2017 года. В частности, суд ООН отказался признавать причастность России к целенаправленным «убийствам» и «похищениям» крымских татар и украинцев в Крыму. Кроме того, суд отклонил обвинения Украины в якобы ущемлении прав крымских татар и украинцев в Крыму на доступ к национальным СМИ, на собрания и митинги, а также на сохранение объектов культурного наследия.

Суд не обнаружил расовой дискриминации в российском правовом режиме предоставления гражданства на полуострове с 2014 года. Суд решил, что жители Крыма имеют доступ к образованию на крымско-татарском и украинском языках.

В ходе слушаний летом 2023 года представители России указывали, что украинский иск противоречит здравому смыслу, основывается на неправильном толковании права и должен быть отклонен.

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Теги
ООН Дмитрий Полянский Международный суд ООН в Гааге Украина
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