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Военная операция на Украине ,  
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МИД заявил, что Международный суд ООН отказался «идти на поводу у Киева»

МИД: Международный суд ООН отказался идти на поводу у Киева
Сюжет
Военная операция на Украине
Министерство иностранных дел Российской Федерации, Москва
Министерство иностранных дел Российской Федерации, Москва (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Решение Международного суда ООН в Гааге (ICJ) по инициированному Украиной в январе 2017 года разбирательству, в котором тот отклонил большинство претензий Киева, свидетельствует о том, что суд отказался «идти на поводу у Киева». Об этом говорится в сообщении российского МИДа в телеграм-канале.

В частности, министерство отметило, что суд ООН отказался признавать Россию «государством-агрессором», а ДНР и ЛНР «террористическими организациями» на основании обвинений Украины. «Доводы российской стороны о безосновательности украинских инсинуаций были в Гааге услышаны: из заявленных Киевом на протяжении семилетнего разбирательства более чем 20 требований Суд отклонил практически все и оставил Украину без какой-либо компенсации», — подчеркнули в МИДе.

Помимо этого, суд ООН отклонил требование Украины о возложении на Россию ответственности за крушение Boeing рейса МН17 и «не воспринял утверждения украинцев о причастности к катастрофе ДНР», добавили в министерстве. 

Международный Суд ООН также указал, что Россия добросовестно выполняла обязательства по сотрудничеству в области финансирования терроризма, включая обязанность идентифицировать и блокировать средства, используемые для финансирования терроризма, добавили в МИДе. «Это полностью соответствует сделанным ранее выводам ФАТФ о высоком уровне исполнения Россией обязательств в данной сфере; претензии же Украины ФАТФ оценила как имеющие сугубо политический характер», — уточнили в министерстве.

Говоря о решении суда относительно Конвенции о ликвидации расовой дискриминации (CERD), в МИДе указали на то, что суд отклонил практически все требования Украины и признал, что политика России соответствует обязательствам в рамках конвенции. В частности суд отклонил:

  • обвинения Украины в якобы причастности России к целенаправленным «убийствам» и «похищениям» крымских татар и украинцев в Крыму;
  • все претензии Украины по вопросам гражданства, не обнаружив расовой дискриминации в российском правовом режиме предоставления гражданства на полуострове с 2014 года;
  • обвинения Украины в якобы ущемлении прав крымских татар и украинцев в Крыму на доступ к национальным СМИ, на собрания и митинги, а также на сохранение объектов культурного наследия.

Также суд признал, что жители Крыма имеют доступ к образованию на крымско-татарском и украинском языках. Вместе с тем он большинством голосов постановил, что резкое сокращение количества школ с образованием на украинском языке после перехода в 2014 году Крымского полуострова под юрисдикцию России являет собой нарушение обязательств по МКЛРД в части права на образование.

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«Достаточно спорное суждение, особенно если учесть вывод Суда о том, что выбор крымчан обучаться на русском языке был сугубо добровольным. Неужели российские власти должны были насильно «затаскивать» детей в украинские школы? Так или иначе всем желающим будет и далее предоставляться возможность обучаться на украинском языке в соответствии с действующим законодательством», — заключили в министерстве.

Суд ООН отклонил большинство претензий Украины к России по иску 2017 года
Политика
Здание Международного суда ООН в Гааге

Украина подала в суд на Россию в январе 2017 года, обвинив Москву в поддержке вооруженных формирований в Донбассе и нарушении прав меньшинств в Крыму. В рамках этого иска украинская сторона добивалась выплаты компенсаций, прекращения помощи ДНР и ЛНР (были включены в состав России осенью 2022 года) и вывоза поставляемых вооружений.

По словам председателя международного суда Джоаны Донохью, суд ООН отклонил большинство претензий по иску Украины к России о несоблюдении двух конвенций. При этом суд постановил, что у Москвы было только одно нарушение — в п.1 ст. 9 ICSFT. В нем речь идет о принятии мер для расследования действий лиц, которые могли совершить преступления на территории страны, после получения соответствующей информации.

В ходе слушаний летом 2023 года представители России указывали, что украинский иск противоречит здравому смыслу, основывается на неправильном толковании права и должен быть отклонен. Российская сторона отмечала, что две указанные конвенции не имеют отношения к разногласиям между Москвой и Киевом и используются Украиной для поднятия более широкого круга вопросов перед Международным судом ООН.

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