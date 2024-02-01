Жителя Камчатки задержали по подозрению в подготовке теракта

Жителя Петропавловска-Камчатского задержали по подозрению в подготовке теракта на центральном тепловом пункте города. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ.

В гараже, который арендовал 34-летний мужчина, нашли тротиловые шашки, пиротехнику, поражающие элементы, емкости с горючей жидкостью, провода и «книгу экстремистского содержания». В ФСБ отметили, что мужчина ранее был судим.

На россиянина завели уголовные дела по нескольким уголовным статьям: ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК (приготовление к совершению террористического акта), ч. 1 ст. 222.1 УК (незаконные приобретение и хранение взрывчатых веществ), ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 223.1 УК (приготовление к незаконному изготовлению взрывных устройств). Его заключили под стражу.

В конце февраля ФСБ сообщила о задержании жителя Алтайского края за попытку поджога объекта Минобороны в Барнауле. На него завели уголовное дело по статье о покушении на совершение теракта.

По данным ФСБ, в ноябре 2023 года мужчина установил связь с представителем запрещенной в России террористической военизированной организации. По указанию куратора мужчина изготовил коктейли Молотова, с помощью которых должен был совершить поджог, при попытке совершения теракта его задержали. Он признал вину.