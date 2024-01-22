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Военная операция на Украине ,  
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Жителя Алтайского края задержали при попытке теракта на военном объекте

Жителя Алтайского края задержали при попытке устроить теракт на военном объекте
Сюжет
Военная операция на Украине
В Барнауле спецслужбы предотвратили теракт, который готовил 43-летний житель Алтайского края. Мужчину арестовали, он признал вину
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Жителя Алтайского края задержали за попытку поджога объекта Минобороны в Барнауле, сообщили ТАСС в УФСБ по региону. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК (покушение на совершение теракта), мужчина арестован.

Задержанный — гражданин России 1979 года рождения. По данным ФСБ, в ноябре 2023 года он установил связь с представителем запрещенной в России террористической военизированной организации, ее название не приводится. В ходе общения фигурант заявил о готовности «совершить террористические действия на административных объектах Барнаула и в отношении первых лиц региона», заявили в спецслужбе.

В ФСБ установили, что по указанию куратора запрещенного объединения мужчина изготовил коктейли Молотова, с помощью которых должен был поджечь один из объектов Минобороны. При попытке совершения теракта мужчину задержали. Вину в содеянном житель Алтайского края признал, суд отправил его под арест.

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После начала военной операции на Украине ФСБ неоднократно отчитывалась о задержаниях по делам о шпионаже и госизмене. 10 января в спецслужбе сообщили о задержании жителя Новоалтайска за передачу сведений об объектах Минобороны в регионе украинской террористической организации. По данным спецслужбы, свои намерения он подтвердил видеозаписью с присягой, после чего на протяжении длительного времени заявлял о своем желании выехать из России. Против него возбудили дело по ст. 275 УК (государственная измена). Президент России Владимир Путин в апреле подписал закон, ужесточающий наказание по этой статье: теперь по ней грозит срок вплоть до пожизненного лишения свободы.

Глава ФСБ Александр Бортников ранее предупреждал, что украинская сторона усиливает деятельность по вербовке и засылке агентов в Россию. По его словам, спецслужбам удается противостоять такой деятельности, хотя полная информация обо всем пока не обнародована.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Алтайский край теракт госизмена ФСБ Барнаул
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