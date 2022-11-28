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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Политика ,  
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Дочь Рамзана Кадырова Хадижат получила орден Ахмата Кадырова

Дочь Рамзана Кадырова Хадижат получила высшую награду Чеченской Республики
Хадижат и Рамзан Кадыровы
Хадижат и Рамзан Кадыровы (Фото: akhmeddudaev / Telegram)

Начальницу департамента дошкольного образования мэрии Грозного Хадижат Кадырову наградили орденом имени Ахмата Кадырова, сообщил министр по национальной политике Ахмед Дудаев в своем телеграм-канале.

«От всей души поздравляю внучку первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова <...>, начальника департамента дошкольного образования мэрии Грозного Хадижат Кадырову! Ей вручена высшая награда ЧР — орден Кадырова!» — написал Дудаев.

Дудаев написал, что за короткий срок дочь Рамзана Кадырова показала себя талантливым управленцем, который «поднял деятельность вверенной ей организации на новый уровень».

Орденом Ахмата Кадырова награждаются государственные и общественные деятели за исключительные заслуги, связанные с развитием чеченской государственности или достижениями в труде.

Хадижат Кадырова получила медаль «За заслуги перед Чеченской Республикой» в декабре 2021 года. До этого год работала начальником департамента дошкольного образования. До этого Кадырова была заведующей детским садом. Девушке 22 года.

25 декабря 2021 года старшую дочь Кадырова, Айшат, которая руководит министерством культуры республики, наградили медалью «За защиту прав человека». Она получила ее за «большой вклад в защиту конституционных прав и интересов граждан, развитие социальной и культурной жизни» Чечни. Через три дня она получила звание «Заслуженный работник культуры ЧР». Сейчас Айшат Кадыровой 23 года.

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дочери Кадырова Ахмат Кадыров Чеченская Республика госнаграда

Рамзан Кадыров

политик, глава Чечни

5 октября 1976 года
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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