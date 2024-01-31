В Москве открыли мемориальную доску Владимиру Чурову

Владимир Чуров (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

В Москве на фасаде здания Российского военно-исторического общества (РВИО) открыли мемориальную доску бывшему главе Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Владимиру Чурову.

В торжественной церемонии участвовали помощник президента, председатель РВИО Владимир Мединский, представители дипломатического и оборонного ведомств, а также Центризбиркома и правительства Москвы.

Чуров работал в здании штаб-квартиры РВИО, на котором установили мемориал, с 2018 по 2022 год.

Владимир Чуров умер 22 марта 2023 года на 71-м году жизни. Он возглавлял ЦИК с 2007 по 2016 год, в 2011 году его переизбрали на второй срок. На этом посту его сменила Элла Памфилова.

После отставки с поста главы ЦИК Чуров был назначен послом по особым поручениям МИДа, позже ему присвоили ранг чрезвычайного и полномочного посла. В его обязанности на этой должности входило наблюдение за выборами в зарубежных странах.