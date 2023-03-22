Умер Владимир Чуров

Экс-глава ЦИК, при котором в результатах думских выборов появились 146% и которого Дмитрий Медведев называл «почти волшебником», около недели назад перенес операцию после инфаркта. Центризбирком он возглавлял с 2007 по 2016 год

Владимир Чуров (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Бывший глава Центризбиркома Владимир Чуров умер на 71-м году жизни, пишут «Ведомости» со ссылкой на бывшего зампредседателя ЦИК, депутата Госдумы Леонида Ивлева.

Ивлев сообщил РБК, что Чуров умер 22 марта в 8 утра. По данным «Ведомостей», более недели назад он перенес операцию после обширного инфаркта.

Чуров был председателем ЦИК с 2007 по 2016 год (в 2011 году его переизбрали на второй срок). На этом посту его сменила Элла Памфилова.

Оппозиция неоднократно критиковала Чурова во время его работы на посту главы ЦИКа за отсутствие реакции на сообщения о нарушениях в ходе выборов. Его отставка была одним из требований протестующих во время митингов против фальсификаций на думских выборах 2011 года.

В декабре того года Дмитрий Медведев, который тогда занимал пост президента, после думских выборов назвал его «почти волшебником», а Чуров ответил ему фразой «Я только учусь». Экс-глава ЦИК позднее заявил, что слова Медведева — большое преувеличение, и отметил, что таким образом его похвалили. Настоящими волшебниками Чуров тогда назвал тех, кто «изготовил и принес десять протоколов, подписанных одной рукой, кто сумел быть одновременно на десяти избирательных участках». Он также говорил, что обвинения в фальсификациях в его адрес означают обвинения и в адрес 1,5 млн россиян, которые работают в избиркоме.

Чуров родился в Петербурге 17 марта 1953 года, окончил факультет журналистики и физический факультет СПбГУ. В 1990-х был депутатом Ленсовета, работал в комитете по внешним связям. В 2003 году Чуров был избран в Госдуму от ЛДПР. Председателем Центризбиркома он стал в 2007 году и проработал на этом посту до 2016 года. После отставки был назначен послом по особым поручениям МИДа, позднее ему присвоили ранг чрезвычайного и полномочного посла.