Песков: в Кремле не рассматривают Надеждина как соперника Путина

В Кремле не увидели в Надеждине соперника Путину

Борис Надеждин (Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС)

Кремль не рассматривает муниципального депутата из Долгопрудного Бориса Надеждина как соперника президента Владимира Путина на предстоящих выборах главы государства.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге, передает корреспондент РБК.

«Нисколько. Мы не рассматриваем его как соперника», — ответил Песков на вопрос, считает ли Кремль Надеждина серьезным соперником Путина и видит ли в нем угрозу.

Пресс-секретарь также сказал, что не может прокомментировать слухи о том, что Надеждин — согласованный с Кремлем кандидат, которому Центризбирком откажет в регистрации на выборах. Песков подчеркнул, что у любого гражданина России есть право баллотироваться на должность президента в случае соответствия определенным критериям.

«Здесь совершенно не нужно ни с кем согласовывать. Есть определенный алгоритм действий, который нужно выполнить», — сказал он.

Надеждина выдвинула партия «Гражданская инициатива». Для регистрации кандидатом в президенты ему нужно собрать не менее 100 тыс. подписей в свою поддержку, причем не более 2,5 тыс. в одном субъекте. Крайний срок их сдачи в ЦИК — 31 января.

Штаб Надеждина ранее сообщил, что смог собрать более 100 тыс. подписей, однако они «неидеальные». «На данный момент только 63,6% собранных подписей оцениваются нашим отделом проверки как хорошие. В связи с этим мы увеличиваем сумму сбора до 150 тыс. подписей», — заявили сторонники политика.

Выборы президента России пройдут 15–17 марта. В них будут участвовать лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, член КПРФ и председатель комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов. Все они уже получили кандидатские удостоверения. Подписи в ЦИК также подал штаб Путина. Штаб председателя ЦК партии «Коммунисты России» Сергея Малинковича продолжает сбор подписей.