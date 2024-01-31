В Псковской области ночью сбили украинский беспилотник

О последствиях случившегося не сообщается. В августе прошлого года беспилотники атаковали несколько Ил-76 в псковском аэропорту

В Псковской области ночью был сбит украинский беспилотник, сообщило Минобороны России.

«Дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Псковской области», — сказано в сообщении. Это был дрон самолетного типа.

Последний раз атаке беспилотников регион подвергался в конце августа — целью был псковский аэропорт, который является аэродромом совместного базирования. После нее там начался пожар, загорелись несколько самолетов военно-транспортной авиации Ил-76. В ту же ночь с 29 на 30 августа об атаках дронов или попытках таких атак сообщили еще шесть регионов.

Накануне, 30 января, за ночь средства ПВО уничтожили или перехватили 21 беспилотник над Крымом, Белгородской, Брянской, Калужской и Тульской областями, сообщало Минобороны. Больше всего — 11 — сбили над Крымом, один был уничтожен над морем в районе Севастополя. Еще пять сбили в Белгородской области, три — в Брянской. Позднее в тот же день губернатор этого региона Александр Богомаз рассказал, что войска Росгвардии уничтожили на границе с областью еще три украинских беспилотника.