В Псковской области ночью сбили украинский беспилотник
В Псковской области ночью был сбит украинский беспилотник, сообщило Минобороны России.
«Дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Псковской области», — сказано в сообщении. Это был дрон самолетного типа.
Последний раз атаке беспилотников регион подвергался в конце августа — целью был псковский аэропорт, который является аэродромом совместного базирования. После нее там начался пожар, загорелись несколько самолетов военно-транспортной авиации Ил-76. В ту же ночь с 29 на 30 августа об атаках дронов или попытках таких атак сообщили еще шесть регионов.
Накануне, 30 января, за ночь средства ПВО уничтожили или перехватили 21 беспилотник над Крымом, Белгородской, Брянской, Калужской и Тульской областями, сообщало Минобороны. Больше всего — 11 — сбили над Крымом, один был уничтожен над морем в районе Севастополя. Еще пять сбили в Белгородской области, три — в Брянской. Позднее в тот же день губернатор этого региона Александр Богомаз рассказал, что войска Росгвардии уничтожили на границе с областью еще три украинских беспилотника.
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